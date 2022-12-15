بعد "سبع البُرمبة".. ياسر جلال يعود الى السينماء

كشف المؤلف إسلام حافظ، عن بدء كتابة فيلم جديد يلعب بطولته النجم ياسر جلال، ومن المقرر أن يبدا التحضير له عقب انتهاء الموسم الرمضاني 2023.

وكان فيلم “سبع البُرمبة”، هو أخر ظهور للفنان ياسر جلال على شاشة السينما، وشارك فيه بدور ضيف شرف بجانب شقيقه الفنان رامز جلال، وعُرض العمل في 2019، وحقق نجاحًا كبيرًا، وضم الفيلم عدد كبير من الفنانين ومنهم جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمد عبدالرحمن الشهير بـ”توتا”، وغيرهم من الفنانين.

حقق الفنان ياسر جلال العديد من النجاحات في الدراما بالفترة الأخيرة، منذ مسلسل “ظل الرئيس” الذي عُرض في 2017، وتتوالى نجاحات ياسر جلال، حيث شارك في رمضان 2018 بمسلسل “رحيم”، ثم شارك في مسلسل “لمس أكتاف” في 2019، ومسلسل “الفتوة” في 2020، ومسلسل “ضل راجل” في الموسم الرمضاني 2021، وفي رمضان 2022 شارك ياسر جلال في مسلسل “الاختيار 3”.