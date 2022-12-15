الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد "سبع البُرمبة".. ياسر جلال يعود الى السينماء

منذ 19 دقيقة
ياسر جلال

ياسر جلال

A A A
طباعة المقال

كشف المؤلف إسلام حافظ، عن بدء كتابة فيلم جديد يلعب بطولته النجم ياسر جلال، ومن المقرر أن يبدا التحضير له عقب انتهاء الموسم الرمضاني 2023.

وكان فيلم “سبع البُرمبة”، هو أخر ظهور للفنان ياسر جلال على شاشة السينما، وشارك فيه بدور ضيف شرف بجانب شقيقه الفنان رامز جلال، وعُرض العمل في 2019، وحقق نجاحًا كبيرًا، وضم الفيلم عدد كبير من الفنانين ومنهم جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمد عبدالرحمن الشهير بـ”توتا”، وغيرهم من الفنانين.

حقق الفنان ياسر جلال العديد من النجاحات في الدراما بالفترة الأخيرة، منذ مسلسل “ظل الرئيس” الذي عُرض في 2017، وتتوالى نجاحات ياسر جلال، حيث شارك في رمضان 2018 بمسلسل “رحيم”، ثم شارك في مسلسل “لمس أكتاف” في 2019، ومسلسل “الفتوة” في 2020، ومسلسل “ضل راجل” في الموسم الرمضاني 2021، وفي رمضان 2022 شارك ياسر جلال في مسلسل “الاختيار 3”.

    المزيد من منوعات

    من مباراة المغرب وفرنسا
    كأس العالم قطر ٢٢
    الاتحاد المغربي يحتج رسمياً لدى الفيفا على "الظلم التحكيمي"
    البرازيلي إندريك
    ريال مدريد يفوز بصفقة الحصول على البرازيلي الواعد إندريك
    ولي العهد البريطاني الأمير هاري وشقيقه الأمير هاري
    الامير هاري: كان أمراً مرعباً أن يصرخ أخي في وجهي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نجم كرواتيا لوكا مودريتش
    قائد كرواتيا يشكو من "ظلم التحكيم".. ورسالةٌ إلى ميسي!
    كأس العالم قطر ٢٢
    صورة.. شتيمة ميسي تتحول لعلامة تسويقية في الأرجنتين!
    آلية تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان
    تطوّر خطير جنوبًا.. إطلاق نار ومقتل جندي من "اليونيفيل"! (فيديو)