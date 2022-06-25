بعد سبق إعلامي.. مايكل جاكسون كان سبب شهرة أوبرا وينفري

%70 من جسم النجم الراحل مايكل جاكسون أصبح باللون الأبيض بعد إصابته بمرض البهاء وأصبح اللون الأبيض أكثر من اللون الأصلى للبشرة ما جعله يقوم بأداء عملية إزالة ما تبقى من بقع سمراء فى جسمه واستخدم المكياج لتغطية البقع وموازنة اللون فى جسمه كاملاً، هذه المعلومات وهذا السر الذى لم يكن يعرفه أحد كشفه النجم الراحل مايكل جاكسون خلال لقاء انفردت به أوبرا وينفرى، الذى كان السبب الرئيسى فى شهرة الإعلامية أوبرا وينفري، ففي عام 1993 شاهد هذا اللقاء 100 مليون مشاهد، حيث إنها أكبر مقابلة في تاريخ أوبرا وينفرى.

هذا اللقاء أثار جدلاً كبيرًا وكان أحد أسباب شهرة أوبرا عالميًا، حيث إن أوبرا قبل مايكل لم تكن مشهورة فى جميع أنحاء العالم، ومن أهم ما جاء فى المقابلة هو توضيح جاكسون لسبب تغير لون بشرته، حيث قال إنه مصاب بمرض البهاق، وكان هذا التصريح انفرادا لأوبرا وبرنامجها .

النجم مايكل جاكسون تمر اليوم ذكرى رحيله ومازال المغني الأكثر مبيعًا في تاريخ الغناء، فهو ظاهرة فنية يقلدها الكثيرون عبر العالم، واليوم تمر ذكرى رحيله يوم 25 يونيو 2009، وبرغم الرحيل فمازال تأثيره الفنى موجود شكلا ومضمونا، فهو أول مغني أفريقي الأصل تظهر فيديوهات أغانيه على قناة MTV تاركاً الباب خلفه مفتوح لجميع المطربين السود، ويذكر أن شعار القناة قد تغير في الثمانينيات بصورة لمايكل جاكسون.

حصل على 13 جائزة من مسابقة جرامي بالإضافة لجائزة جرامي الأسطورة وجائزة جرامي لإنجاز العمر ، وفي عام 1984 دخل جاكسون موسوعة جينيس كأكثر ألبوم مبيعاً بالتاريخ بما يقارب الـ 104 مليون نسخة “آخر إحصائية رسمية في عام 2006”.