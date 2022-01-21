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بعد سعد لمجرّد.. ميريام فارس تغنّي باللهجة الأمازيغية

22 - يناير - 2022
ميريام فارس بالزي الأمازيغي

ميريام فارس بالزي الأمازيغي

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“معليش” أغنية جديدة أطلقت كليبها النجمة اللبنانية ميريام فارس، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، وهي أغنية باللهجة الأمازيغية المغربية، وقد اختارت فارس الظهور بـ”لوك” من التراث الأمازيغي في الملابس التي ارتدتها.
وقد ظهرت في الكليب وهي مرتدية في بعض المشاهد أزياء من التراث الأمازيغي، إضافة إلى أزياء حديثة مناسبة للعصر الحالي.

وروجّت ميريام فارس للأغنية الجديدة ونشرت مقطعاً منها عبر حسابها على إنستغرام.

وفي يوم واحدٍ على طحها حقّقت الأغنية أكثر من مليونَيْ مشاهدة.

يُشار إلى أنّ أغنية “معليش” من تأليف وألحان يوسف العماني وميكس طيف عادل وتوزيع حميد دعوسي.

وتعتبر ميريام ثاني النجمات اللواتي قررن الغناء باللهجة الأمازيغية مؤخراً، بعد الفنان سعد لمجرد، الذي كان قد طرح قبل حوالي عامين أغنية “سلام” المستوحاة من التراث الأمازيغي المغربي، ونالت الأغنية وَقت طَرحها تفاعل قطاع واسع من جمهور النجم المغربي الشاب، وتصدرت الترند كذلك.

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