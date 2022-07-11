بعد شائعة وفاته.. محمد منير يحمل سكينا بدل الميكروفون

بعد الشائعات المتداولة منذ أيام بشأن وفاة الفنان المصري محمد منير، تفاعل الجمهور مع صورة الكينج منير، وهو يحمل سكينا في يوم عيد الأضحى.

في غضوم ذلك، نفى نادر محمد، مدير فرقة النجم المصري محمد منير، الشائعات التي تم تداولها بشأن تعرضه لأزمة صحية وأخرى تتحدث عن وفاته في ثان أيام عيد الأضحى.

ووصف نادر في تصريحات خاصة لـ”مصراوي” شائعة وفاة “الكينج” بالسخيفة، مؤكدا على أنه احتفل وسط أسرته بالعيد وشارك في ذبح الأضحية.

وتابع: “الكينج يواصل حاليا الاستعداد لحفله الضخم، المقرر إقامته في الإسكندرية يوم الجمعة المقبل”.

وكان فريق “بلاك تيما”، أعلن عن مشاركة “الكينج” محمد منير في حفله الغنائي المقرر أن يحييه بمحافظة الإسكندرية يوم 15 يوليو الجاري.

من ناحية أخرى، يتعاون “منير” مع الفنان أكرم حسني في أغنية جديدة تحمل اسم “للي”.

وكشف الفنان أكرم حسني في وقت سابق تفاصيل هذا التعاون في مداخلة مع جيهان عبدالله في برنامج “أجمد 7” على إذاعة “نجوم إف إم” المصرية، قائلًا: “الأغنية ليست من نوعية الدويتو وأكيد لن أضع صوتي مع صوت (الكينج) محمد منير، لكن هي من كلماتي وألحاني”.

وأكد “حسني” إعجاب محمد منير بمستوى الأغاني التي يقدمها في برنامجه: “قبل 5 سنوات تواصل محمد منير معي وسألني عن مؤلف أغاني شخصية (أبوحفيظة)، وطلب مني كتابة أغنية له، وحاولت كتابة شيء يرضيه لكن لم يحدث توفيق، وبعد محاولات كثيرة ظهرت أغنية (للي) التي نعمل على تحضيرها في الوقت الحالي”.