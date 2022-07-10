بعد صراع مع المرض.. اوبرا وينفري تعلن عن وفاة والدها

أعلنت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، خبر وفاة والدها عن عمر 89 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرت أوبرا وينفري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، تحية عاطفية لوالدها فيرنون وينفري معلنة وفاته في منزله في 8 يوليو.

وكتبت أوبرا: “‘بالأمس مع العائلة المحيطة بسريره، كان لي عظيم الشرف أن أكون بجوار الرجل المسؤول عن حياتي، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة”.

وأضافت أوبرا، :”كنا نشعر بالسلام يدخل الغرفة عند وفاته، ولا يزال ذلك السلام قائما، كل شيء على ما يرام، شكرا لكم على صلواتكم وأفكاركم الطيبة”.

ونشر موقع “أوبرا”، احتفال تقديري لـ فيرنون وينفري، وكان مليئ بالحب والفرحة وحضره أسرته وبعض الأشخاص المفضلين لديه وشقيقته الكبرى كريستين التي استقبلها بعناق دامع.

وفي مقطع من الاحتفال، أوبرا تقول لفيرنون:”شكرا لك على كونك من نوع الأب الذي جلب الشرف لحياتك والشرف لحياتي”.

شاركت أوبرا تفاصيل حميمة عن والدها في منشور مطول على موقعها على الإنترنت إلى جانب مقطع فيديو لها في منزل طفولتها، وذلك بالتزامن مع عيد الأب.