الأثنين 3 ربيع الأول 1445 ﻫ - 18 سبتمبر 2023 |
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بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي

منذ 34 ثانية
أشرف مصيلحي

أشرف مصيلحي

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توفي الفنان المصري أشرف مصيلحي، مساء الأحد، عن عمر 49 عاماً، بعد معاناة استمرت ثلاث سنوات مع مرض السرطان،

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنان، أشرف مصيلحي، الذي توفي، الأحد، بعد صراع مع المرض، ولم تذكر تفاصيل التشييع أو مكان وموعد العزاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المخرجة، منال الصيفى، زوجة الراحل مصيلحي، أنه كان مصابا بمرض السرطان، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة التي قضاها في المستشفى تحت إشراف الأطباء.

والفنان الراحل هو من مواليد عام 1974، تزوج من المخرجة منال الصيفي، إبنة المخرج، حسن الصيفي، والفنانة المعروفة، زهرة العلا. وأدى عددا كبيرا من الأدوار في الأفلام والمسلسلات المصرية.

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