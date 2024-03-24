بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان المصري محمد قشطة

غيب الموت الفنان المصري محمد قشطة السبت، بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، استدعت دخوله إلى المستشفى واحتجازه بها حتى الإعلان عن وفاته.

حيث شيع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير في مدينة بنها يوم السبت 23\3\2024، وتتلقى أسرته العزاء مساء الأحد أمام منزله بالقاهرة، في حضور ممثلي نقابة الممثلين.

الفنان الراحل شارك خلال مسيرته الفنية في أكثر من 200 عمل فني، واشتهر بتقديم الأدوار الثانوية إلى جوار عدد كبير من نجوم الفن، رغم أنه التحق بالوسط الفني وهو في سن كبير.

لكن مشاركته الأخيرة جاءت قبل 4 سنوات، حينما شارك في مسلسل “قوت القلوب”، مع المخرج مجدي أبو عميرة، والفنانة ماجدة زكي، لكنه ابتعد بعدها بسبب متاعب صحية تعرض لها.

الراحل شارك مع عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم محمود عبد العزيز ويسرا ومحمد هنيدي وتامر حسني ونور الشريف، ومن بين الأعمال التي قدمها “محمود المصري” و”عائلة الحاج متولي”، و”حديث الصباح والمساء”.

وعانى قشطة في السنوات الأخيرة من جلطة في المخ، تبعها عدد من الأزمات الصحية التي تسببت في ابتعاده عن الأعمال الفنية، وظل يصارع المرض حتى أعلن عن وفاته في النهاية.\