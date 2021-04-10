بعد صراع مع فقدان الشهية … وفاة النجمة نيكي جراهام ‎

توفيت نجمة Big Brother الممثلة البريطانية نيكي غراهام عن عمر يناهز 38 عاما بعد صراع طويل مع مرض فقدان الشهية، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“.

دخلت نجمة تلفزيون الواقع، إلى مستشفى خاص في لندن الشهر الماضي، عقب تفاقم اضطراب الأكل لديها أثناء إغلاق فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد أن تمكن أصدقاؤها من جمع أكثر من 65500 جنيه إسترليني عبر منصة GoFundMe لجمع التبرعات للبدء في دفع تكاليف علاجها.

ومع ذلك، تم تأكيد وفاتها في بيان اليوم السبت على موقع منصة التبرع وجاء في نصها: ”ببالغ الحزن، يجب أن نعلمك بوفاة صديقتنا العزيزة نيكي في الساعات الأولى من يوم الجمعة 9 أبريل“.

وأضاف البيان: ”يكسر قلوبنا أن نعرف أن شخصًا غاليًا للغاية قد سُلب منا في مثل هذه السن المبكرة، لم تؤثر نيكي على حياة الملايين من الناس فحسب، بل أثرت أيضًا على أصدقائها وعائلتها الذين سيفتقدونها كثيرًا“.

واختتم: ”نود طلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب، على أصدقاء نيكي وعائلتها، كما سنعلمكم بالتفاصيل الكاملة عندما نعرفها“.

وقد ورد في بيان من ممثلها: ”توفيت نيكي غراهام في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 9 أبريل 2021، يرجى احترام خصوصية أصدقاء وعائلة نيكي في هذا الوقت المأساوي والصعب“.

كانت والدتها سو غراهام قد كشفت الأسبوع الماضي أن حالة نيكي تدهورت بعد إغلاق الصالات الرياضية. ووصفت السيدة جراهام وفقًا لصحيفة التلغراف الإغلاق بأنه كان ”جهنمًا“ على ابنتها ”.