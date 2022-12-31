بعد صفقة رونالدو التاريخيّة.. عينُ "النصر" على نجم برشلونة!

بعد الصفقة التاريخية التي نجح النادي بإتمامها بضمّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يسعى “النصر” السعودي للتعاقد مع نجم وسط برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، بحسب ما تحدثت وسائل إعلام إسبانية.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن بوسكيتس تلقى عرضًا للانتقال إلى النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

أضافت الصحيفة أن المعلومات التي تحدثت عن رحيل بوسكيتس في كانون الثاني/ يناير المقبل، جذبت اهتمام نادي النصر لضمه.

بحسب الصحيفة، فإن بوسكيتس ليس في عجلة لحسم مستقبله، وكل شيء سيظهر في الوقت المناسب، وتابعت: “عرض النصر أعلى بكثير مما يمكن أن يعرضه برشلونة على بوسكيتس للتجديد، لكنّ اللاعب غير مستعد للانتقال إلى السعودية بعد”.

هذا وأبرم نادي النصر، ليل الجمعة، صفقة تاريخيّة بعد الاتفاق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، للانضمام إلى صفوف الفريق.

إذ أعلن النادي ضم رونالدو، وقال عبر “تويتر”: “وقع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر قبل قليل عقدًا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. سيمتد العقد حتى 2025″، مصحوبًا بصورة لرونالدو وهو يحمل القميص رقم 7 للنادي، وتابع: “تمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد”.