بعد طرح ألبومه الجديد… عامر زيان يتصدر “الترند”

تصدر الفنان اللبناني الشاب عامر زيان التراند في لبنان للمرة ‏الثانية وهذه المرة من خلال الألبوم ‏الذي طرحه أخيراً.‏

كما وطرح كليب أغنية أذكريني التي حملت توقيع المخرج ‏هاس غدار، استطاع عامر ان يتصدر التراند في لبنان للمرة ‏الثانية وهذه المرة من خلال الألبوم حيث كانت الأولى مع ‏صدور البرومو الخاص بالكليب‎.‎

ويتألف الألبوم من 10 اغنيات منوعة بين الرومانسي ‏والايقاعي والشعبي، 6 اغنيات جديدة للمرة الاولى و4 اغنيات ‏سبق واصدرها‎.‎

اليكم تفاصيل الألبوم‎:‎

‎”‎لو بيصرلي” كلمات منير بو عساف ألحان وسام الامير ‏توزيع بلال الزين

‎”‎لا تخافي” كلمات منير بو عساف ألحان بلال الزين توزيع ‏بلال الزين

‎”‎الغيرة” كلمات منير بو عساف ألحان وسام الأمير توزيع ‏روجيه خوري

‎”‎العصفورة” كلمات وألحان جوزيف جحة توزيع روجيه ‏خوري

‎”‎مخلص وغدار” كلمات مارسيل المدور ألحان رواد رعد ‏توزيع ناصر الأسعد

‎”‎أذكريني” كلمات ميشال داوود عيسى ألحان وسيم بستاني ‏توزيع ناصر الأسعد

‎”‎السنة سنتي” كلمات عادل رفول الحان وسيم بستاني توزيع ‏جيمي حداد

‎”‎تغيرت كتير” كلمات احمد ماضي الحان جان صليبا تركي ‏توزيع ناصر الاسعد