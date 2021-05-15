بعد طرح ألبومه الجديد… عامر زيان يتصدر “الترند”

تصدر الفنان اللبناني الشاب عامر زيان التراند في لبنان للمرة الثانية وهذه المرة من خلال الألبوم الذي طرحه أخيراً.
كما وطرح كليب أغنية أذكريني التي حملت توقيع المخرج هاس غدار، استطاع عامر ان يتصدر التراند في لبنان للمرة الثانية وهذه المرة من خلال الألبوم حيث كانت الأولى مع صدور البرومو الخاص بالكليب.
ويتألف الألبوم من 10 اغنيات منوعة بين الرومانسي والايقاعي والشعبي، 6 اغنيات جديدة للمرة الاولى و4 اغنيات سبق واصدرها.
اليكم تفاصيل الألبوم:
”لو بيصرلي” كلمات منير بو عساف ألحان وسام الامير توزيع بلال الزين
”لا تخافي” كلمات منير بو عساف ألحان بلال الزين توزيع بلال الزين
”الغيرة” كلمات منير بو عساف ألحان وسام الأمير توزيع روجيه خوري
”العصفورة” كلمات وألحان جوزيف جحة توزيع روجيه خوري
”مخلص وغدار” كلمات مارسيل المدور ألحان رواد رعد توزيع ناصر الأسعد
”أذكريني” كلمات ميشال داوود عيسى ألحان وسيم بستاني توزيع ناصر الأسعد
”السنة سنتي” كلمات عادل رفول الحان وسيم بستاني توزيع جيمي حداد
”تغيرت كتير” كلمات احمد ماضي الحان جان صليبا تركي توزيع ناصر الاسعد