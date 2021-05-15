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بعد طرح ألبومه الجديد… عامر زيان يتصدر “الترند”

15 - مايو - 2021
عامر زيان

عامر زيان

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تصدر الفنان اللبناني الشاب عامر زيان التراند في لبنان للمرة ‏الثانية وهذه المرة من خلال الألبوم ‏الذي طرحه أخيراً.‏

كما وطرح كليب أغنية أذكريني التي حملت توقيع المخرج ‏هاس غدار، استطاع عامر ان يتصدر التراند في لبنان للمرة ‏الثانية وهذه المرة من خلال الألبوم حيث كانت الأولى مع ‏صدور البرومو الخاص بالكليب‎.‎

ويتألف الألبوم من 10 اغنيات منوعة بين الرومانسي ‏والايقاعي والشعبي، 6 اغنيات جديدة للمرة الاولى و4 اغنيات ‏سبق واصدرها‎.‎

اليكم تفاصيل الألبوم‎:‎
‎”‎لو بيصرلي” كلمات منير بو عساف ألحان وسام الامير ‏توزيع بلال الزين
‎”‎لا تخافي” كلمات منير بو عساف ألحان بلال الزين توزيع ‏بلال الزين
‎”‎الغيرة” كلمات منير بو عساف ألحان وسام الأمير توزيع ‏روجيه خوري
‎”‎العصفورة” كلمات وألحان جوزيف جحة توزيع روجيه ‏خوري
‎”‎مخلص وغدار” كلمات مارسيل المدور ألحان رواد رعد ‏توزيع ناصر الأسعد
‎”‎أذكريني” كلمات ميشال داوود عيسى ألحان وسيم بستاني ‏توزيع ناصر الأسعد
‎”‎السنة سنتي” كلمات عادل رفول الحان وسيم بستاني توزيع ‏جيمي حداد
‎”‎تغيرت كتير” كلمات احمد ماضي الحان جان صليبا تركي ‏توزيع ناصر الاسعد

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