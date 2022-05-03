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بعد طلاقه.. خطوة مفاجئة من معتصم النهار

3 - مايو - 2022
معتصم النهار

معتصم النهار

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فاجأ الممثل السوري معتصم النهار متابعيه بتعديل إسمه على موقع إنستغرام، إذ أضاف لقب “أبو ساندرا”، في إشارة منه إلى ابنته الوحيدة “ساندرا”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذه الخطوة وقال البعض إنّ تعديل الإسم قد يكون تأكيداً من معتصم لابنته بأنّه سيبقى إلى جانبها وسيرتبط إسمه باسمها دوماً بالرّغم من انفصاله عن زوجته لين برنجكجي.

يذكر أن الثنائي كانا حذفا صورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وألغيا متابعة بعضهما البعض، وتركا بعض الصور التي تجمعهما مع ابنتهما.

وتبعا لذلك انتشرت شائعات انفصالهما، حتى أكد مصدر مقرّب الخبر، موضحاً أن الطلاق تمّ قبل أسابيع في المحاكم السورية.

بدورها، أفادت مصادر إعلامية، بأن الخلافات بين الطرفين لم تكدن وليدة اللحظة، موضحة أن العلاقة تعاني منذ سنوات بسب عدم الاستقرار، وهو السبب الرئيسي الذي أدى لاتخاذ قرار الطلاق.

كما أن تلك الخلافات التي كانت تطفو على السطح ثم تغيب كانت سبباً أيضاً لانتشار شائعات الانفصال مرات عديدة في السابق.

يذكر أن معتصم النهار ولين برنجكجي كانا تزوجا عام 2015، ولها طفلة واحدة تدعى ساندرا.

معتصم النهار

معتصم النهار

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