بعد طلب الرحيل.. تحذير ناري من اليونايتد إلى كريستيانو رونالدو

بعد المفاجأة المدوية التي فجرها النجم كريستيانو رونالدو برغبته في مغادرة أولد ترافورد، وجه مانشستر يونايتد رسالة تحذير إلى رونالدو، على خلفية طلب الأخير الرحيل عن النادي في الصيف.

وكانت صحيفة “تايمز” البريطانية كشفت عن مفاجأة مساء السبت، حيث أوضحت أن الدون البرتغالي طلب من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل إذا ما وصلها عرض مناسب بشأنه خلال هذا الصيف.

وبحسب “تايمز”، فإن طلب رونالدو يأتي بعد تفكير عميق بأنه لا يستطيع اللعب في موسم واحد خارج دوري أبطال أوروبا، خاصة وأنه يعتقد بأن لديه 3 أو 4 سنوات متبقية له في المستوى العالي بكرة القدم ويود أن يقضيها في نادٍ يستطيع من خلاله إضافة إنجازات له وللفريق الذي سيلعب فيه.

مانشستر يونايتد بدوره، أوصل رسالة تحذير إلى رونالدو مفادها ضرورة الالتزام بالانضمام لمعسكر الفريق التحضيري للموسم المقبل، حتى مع تقدمه بطلب للرحيل.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أنه تم إخبار كريستيانو رونالدو من قبل إدارة مان يونايتد أنه يجب أن يكون في الجولة التحضيرية للموسم، والتي سيبدأها الفريق هذا الأسبوع، على الرغم من رغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.

“ميرور” أوضحت أنه رغم أن موقف مانشستر يونايتد العلني بأن رونالدو ليس للبيع، لكن هناك النادي يرى أيضا أنه سيكون ضارًا بمدرب الفريق، الهولندي إيريك تين هاج الإبقاء على الدون بشكل ضد إرادة اللاعب، حيث يخشى أن يتسبب ذلك في مشاكل للنادي مع انطلاق الموسم.

مصدر مقرب من رونالدو تحدث لـ”ميرور”، وكشف كواليس الأزمة، قائلا: “الموسم المقبل سيكون الأول الذي لا يلعب فيه رونالدو بدوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “رونالدو يحتاج إلى اللعب في هذه المسابقة، لأنها تدفعه إلى تقديم أفضل ما لديه، ولهذا السبب يريد الانتقال من مانشستر يونايتد”.

وأشارت “ميرور” إلى أن أندية تشيلسي، بايرن ميونخ ونابولي، هي التي قد تكون قادرة على استقدام رونالدو هذا الصيف، وإن كان يجب الحديث مع اللاعب حول مسألة راتبه الأسبوعي البالغ حاليا 500 ألف جنيه إسترليني.

يذكر أن رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، احتل صدارة ترتيب هدافي مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم برصيد 24 هدفا في كل البطولات.