بعد طول انتظار.. "ملك التيكتوك" يحصل على جنسية دولة أوروبية

حصل الممثل السنغالي الكوميدي “خابي لام” الذي يحظى بأكبر متابعة على تطبيق “تيك توك” على الجنسية الإيطالية، وفقا لما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

ويعيش لام، البالغ 22 عامًا، في إيطاليا منذ أن كان عمره عامًا واحدًا، وقال في خلال حفل إقيم في مدينة شيفاسو في إقليم بيدمونت الشمالي حيث يقطن: “كنت أشعر دائما في قرارة نفسي أنني إيطالي”.

وأصبح الممثل الكوميدي الأكثر متابعة على تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة الصغيرة، بعدما ارتفع عدد متابعيه إلى 142.7 مليون شخص حول العالم، متجاوزًا نجمة تيك توك، شارلي دي أميليو، التي يتابعها 142.3 مليون شخص.

وبدأت قصة نجاح لام مطلع العام 2020 عندما فقد عمله فى أحد المصانع بسبب جائحة كورونا، والذي كان مصدر رزقه الوحيد لينضم إلى التطبيق في آذار 2020، حيث تزايدت أعداد متابعيه بسرعة شديدة.

وقد جرى إخطاره بالموافقة على حصوله على جنسيته الجديدة من قبل وزارة الداخلية الإيطالية في 8 حزيران الماضي.

وقال لام، المعروف بلقب “ملك التيك توك”، والذي احتفظ بجواز سفره السنغالي، للصحفيين إنه يشعر “بالفخر الشديد” بالجنسية، ويشعر “بمسؤولية كبيرة عن القسم الذي أداه أمام القاضي”.

ويأتي حصول ذلك وسط نقاش سياسي طويل الأمد حول ما إذا كان سيتم منح الجنسية عند الولادة للأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين، بغض النظر عن جنسية والديهم، مما يجعل إيطاليا متوافقة مع قوانين الدول الأوروبية الأخرى.

وحاليًا، لا يمكن للأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين التقدم للحصول على الجنسية إلا بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة.

وفي مقابلة سابقة مع صحيفة “لاببريكيا”، قال لام: “ليس من الصواب ألا يحصل الشخص الذي نشأ منذ صغره في إيطاليا واندمج مع ثقافتها على جنسيتها”.

وتابع: “أنا هنا لا أتحدث عن نفسي فقط”.