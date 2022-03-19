بعد ظهورها بوزن زائد.. حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

في أول تعليق للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بعد انتشار شائعات عن حملها، عقب ظهورها بوزن زائد أثناء إحياء أحد الأفراح.

وكتبت شيرين عبر صفحتها بموقع “تويتر” تهنئة للعروسين، قالت فيها: “مبروك لينا وأحمد، بارك الله لكما، ربنا يسعدكم، شكرا يا لينا على حبك لأحمد اللي خلاكي تجهزي ليه المفاجأة دي”.

وأضافت: “مبروك صديقي وأخويا الصغير أحمد، ربنا يديم عليك السعادة، شكرا يا أحمد على متابعتك ليا من سنين، مبسوطة أنى كنت معاكم، فرحت بيكوا وفرحت ليكوا من كتر الحب الصادق اللي شوفتوا منكم”.

وأثار ظهور الفنانة المصرية بوزن زائد تساؤلات متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال البعض إن زيادة وزنها ناجمة عن مرورها بأزمة نفسية أدت لفتح شهيتها، فيما زعم البعض الآخر أن زيادة وزنها يعود للحمل من طليقها السابق الفنان حسام حبيب، وهو ما تجاهلت شيرين التعليق عليه في تغريدتها الأخيرة.

وظهرت شيرين في حفل الزفاف الذي أقيم قبل يومين في قصر البارون بالقاهرة، وهي تغني إحدى أغانيها، وارتدت فستاناً أسود اللون، وكانت ترقص بجوار العروسين.

وانتبه متابعوها لانتفاخ بطن شيرين خلال الحفل، حيث يظهر بشدة زيادة في وزنها، مما يزيد من مزاعم حمل شيرين عبدالوهاب، خاصة بعد تعمدها ارتداء ملابس كاجوال فضفاضة في حفلها الأخير بالكويت، بالإضافة لظهورها في استوديو أحد الملحنين وهي تقوم بتسجيل إحدى أغانيها، وتبدو عليها زيادة كبيرة بوزنها.

ويذكر أن شيرين عبدالوهاب انفصلت عن حسام حبيب منذ قرابة 3 أشهر، وعقب ذلك ترددت تصريحات من أحد المقربين منهما، تؤكد عودة شيرين لحسام مرة أخرى، لكن النجمة المصرية نفت ذلك بشدة.

وقدمت شيرين عبر مسيرتها الفنية 8 ألبومات غنائية، كما شاركت في بطولة فيلم سينمائي واحد، وهو “ميدو مشاكل” بطولة أحمد حلمي، وقدمت للتلفزيون مسلسلا بعنوان “طريقي” والذي حقق نجاحا لافتا وقت عرضه وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، مثل سوسن بدر، وباسل خياط، ومحمد ممدوح وياسمين صبري.