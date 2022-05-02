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بعد عامين من الإغلاق.. نيوزيلندا تفتح حدودها أمام 60 دولة أخرى

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 2 - مايو - 2022 3:03 مساءً
مطار في نيوزيلندا

مطار في نيوزيلندا

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كانت نيوزيلندا من بين الدول التي فرضت إجراءات وقيود شديدة بسبب انتشار وباء كورونا منذ أكثر من سنتين، وعلى غرار جارتها استراليا أغلقت نيوزيلندا حدودها أمام الزائرين والسياح الأجانب

وفيما يتجه العالم الى الغاء القيود المتعلقة بالوباء، استقبلت نيوزيلندا آلاف المسافرين من جميع أنحاء العالم بعد فتح حدودها للزوار من نحو 60 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة لأول مرة منذ ظهور كوفيد-19 في أوائل عام 2020.

وغنّى فنانون عند بوابة الوصول في أوكلاند وتم توزيع شوكولاتة محلية الصنع مع وصول أولى الرحلات من لوس انجليس وسان فرانسيسكو.

وتعانق أصدقاء وعائلات وسالت دموعهم لأن البعض لم يكن قد التقوا مع بعضهم منذ أكثر من عامين.

وكانت نيوزيلندا قد فرضت بعضًا من أشد القيود في العالم خلال الجائحة، ولم تبدأ إلا في الآونة الأخيرة في تخفيف الإجراءات التي لا تحظى بشعبية على نحو متزايد، على أمل تعزيز السياحة وتخفيف نقص العمالة.

وفُتحت الحدود أمام النيوزيلنديين والأستراليين في شباط وآذار. والآن يمكن للزوار من نحو 60 دولة معفاة من التأشيرة، الدخول ما دام قد تم تطعيمهم وأثبتت الاختبارات عدم إصابتهم بكوفيد-19.

    المصدر :
  • رويترز

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