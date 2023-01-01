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بعد عملية تجميل جديدة.. بوباي الروسي يعاني من مشاكل بالرأس

منذ ساعتين
لاعب كمال الأجسام الروسي كيريل تيريشين، الشهير باسم "بوباي"

لاعب كمال الأجسام الروسي كيريل تيريشين، الشهير باسم "بوباي"

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كشف لاعب كمال الأجسام الروسي كيريل تيريشين، الشهير باسم “بوباي”، عن معاناته لمشاكل بالرأس بعدما حقن ذراعيه بالزيت، لنفخ عضلاته بشكل كبير، وأجرى جراحة تجميلية في وجهه.

وأزال تيريشين مؤخرا كتلة من أنسجة عضلية ميتة، بعد حقن خطير لمادة “سينثول” في العضلة ذات الرأسين.

واستخدم تيريشين الملقب بـ”بوباي روسيا”، نسبة للشخصية الكرتونية ذات العضلات الكبيرة، حقن “هلام البترول”، لتعزيز حجم ذراعيه.

ووفقما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن تيريشين بات يشعر مؤخرا بآلام في الرأس لا يعرف سببها.

ونقلت الصحيفة عن الجراح الروسي دميتري ميلنيكوف قوله إن “خطر حدوث مضاعفات في حالة تيريشين مرتفع للغاية”.

وأضاف ميلنيكوف: “يمكن أن يؤدي وجود مادة سامة في الجسم على المدى الطويل لأضرار تصيب مختلف الأعضاء، وقد تؤدي إلى الوفاة”.

جدير بالذكر أن تيريشين كان قد خضع إلى جانب تضخيم عضلات ذراعيه إلى عملية لتضخيم شفتيه وعظام وجنتيه، معتبرا أنه أصبح جذابا بهذه الإطلالة.

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