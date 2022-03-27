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بعد “عودته من الموت”.. إريكسن يسجّل مع الدنمارك

منذ يوم واحد
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سجل لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، ظهوره الأول مع منتخب بلاده منذ حادثة إصابته في مستهل بطولة يورو 2020 الصيف الماضي.

وشهدت مباراة الدنمارك وفنلندا الافتتاحية في بطولة اليورو، سقوط إريكسن مغشيا عليه، حيث تعرض لمشكلة في القلب كادت تودي بحياته، لولا العناية الإلهية، واحترافية الفريق الطبي.

وعاد إريكسن للمشاركة من جديد مع منتخب الدنمارك خلال مباراة ودية ضد هولندا، أمس السبت، والتي بدأها من مقاعد البدلاء قبل نزوله بعد دقيقتين فقط على بداية الشوط الثاني.

واستطاع لاعب برينتفورد الإنجليزي أن يسجل هدفا فور نزوله مباشرة في غضون دقيقة واحدة، من أول تسديدة على مرمى الطواحين الهولندية، وذلك بعد 9 أشهر من الغياب عن تمثيل منتخب الدنمارك.

وعاد الدنماركي كريستيان إريكسن صاحب الـ30 عاما للملاعب مؤخرا بعد انتقاله إلى برينتفورد عقب تسريحه من إنتر ميلان الصيف الماضي.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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