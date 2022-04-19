بعد غيابها لسنوات.. هذا ما كشفته ليلى غفران عن وضعها الصحي

كشفت الفنانة ليلى غفران سر غيابها عن الساحة الفنية منذ سنوات عديدة، مؤكدة أنها تعرضت لغيبوبة مرضية بسبب جلطة في المخ تسببت في إصابتها بشلل كامل، وأشارت إلى وجود عدة أسباب وراء إصابتها بالجلطة أهمها أنها تكتم الغضب وتسامح من يسيء إليها، ما تسبب في تراكم الغضب بداخلها.

وقالت ليلى غفران في تصريحات لبرنامج “كلام الناس في رمضان” المذاع على قناه MBC مصر: كنت غايبة عشان شوية ظروف متعبة، غير إن الوسط اتغير وبقى غريب عليا، وبعدين لما تكوني حاسة انتي في غيبوبة وفيه حاجة حصلت وديتني في عالم تاني خالص وتصحي تلاقي نفسك بعدتي كتير.

واوضحت ليلى غفران تفاصيل أزمتها الصحية قائلة: كنت في غيبوبة مرضية، وحصل لي جلطة في المخ سببت لي شلل كامل، وعانيت كثيرا والحمد لله، وفوقت من الغيبوبة كأن ربنا بيقولي فوقي، وابتديت أشتغل وأعمل شوية حاجات.

وأضافت ليلى غفران: الجلطة في المخ جات من أكتر من حاجة صعبة في حياتي، وكانت عبارة عن تراكمات من جوايا، وأنا من نوع الناس اللي مبعرفش أغضب وأطلع اللي جوايا، ودايمًا أكتم وأسامح أي حد بيسيء ليا، فحصل تراكمات لدرجة إني مرة واحدة حصلي غيبوبة فجأة، ودخلت المستشفى واتحجزت؛ لأني مبقيتش أقوم ولا أتحرك، وكنت بتعالج من الجلطة وبقيت حاسة كأني طفلة في الكلام وبتهيألي حاجات كتير من كمية الأدوية اللي كنت باخدها، وبقيت بشوف حاجات غريبة ورجعت طفلة وبقيت تاني كبيرة وأثرت معايا كتير أوي.