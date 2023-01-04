بعد غياب.. أحمد آدم يكشف تفاصيل عن منه شلبي

غياب طويل يعيشه الفنان المصري أحمد آدم إلا أنه يحمل معه الكثير من الأسرار والكواليس التي قرر البوح ببعضها في لقاء تلفزيوني.

فقد عرض الإعلان الخاص بلقاء تلفزيوني سيظهر فيه بعد أيام، كشف خلاله أنه يمر بأقسى فترة في حياته من الظلم.

كما تحدث بطل فيلم “القرموطي” عن عمله مع الفنانة منة شلبي في “فيلم هندي”، بعدما وجهت إليه المذيعة سؤالا عما جرى في الكواليس، خصوصا أن كلاما كان تردد على لسان شلبي أعلنت فيه أنها أخطأت بالعمل مع أحمد آدم.

وقيل أيضاً إنها كانت تبكي وتقول “استاهل ضرب الجزمة إني اشتغلت مع الراجل ده”.

وهو ما رد عليه أحمد آدم بأنه إن كان هناك شيء حدث بينه وبين منة شلبي كان أول من سيعلن ذلك، وكان أول من يهاجم ما حدث.

وأوضح أنه في حال سمع ما ذكرته لكان سيقتحم غرفتها ليخبرها قائلا “على فكرة أنا اللي ندمان إني شغال معاكي”.

وتحدث آدم عن مشاركته إلى جوار محمد صبحي في المسرح، حيث تلقى سؤالا عن صبحي وهل هو بالفعل ديكتاتور في العمل ليجيب بالإيجاب.

يشار إلى أن الفنان أحمد آدم كان قدم طوال مسيرته الفنية ما يزيد عن 100 عمل فني.