بعد غياب دام 13 عاماً.. القيصر يعود الى مصر

أعلن المطرب العراقي كاظم الساهر -عبر صفحته الرسمية على إنستغرام عن إقامة حفل بمصر خلال الشهر المقبل، معلنا عودة بعد غياب دام 13 عاما.

وحظي الإعلان عن عودة الساهر للغناء -عبر الحفل الذي سيقام في الساحل الشمالي- بردود أفعال إيجابية من جمهور النجم العراقي الذي يتمتع بشعبية كبيرة في مصر.

واشترط الساهر على الشركة المنظمة للحفل بأن تتم التجهيزات باحترافية تليق بتاريخه ومكانته الفنية في مصر، وهو ما يتم ترتيبه الوقت الحالي.

وقد أثار غياب الساهر عن سوق الحفلات في مصر حالة من الجدل، خاصة وأنه يتمتع بشعبية جارفة، وكانت حفلاته دائما كاملة العدد، ولكن هناك أكثر من رواية عن سر غيابه، من بينها ما يشاع حول عدم تقاضيه باقي أجره عن حفله بدار الأوبرا المصرية، في حين تشير رواية أخرى إلى أن تأخر الساهر عن موعده دائما كان يزعج القائمين على حفلات دار الأوبرا التي كان كاظم يقيم حفلات بها بشكل دائم.

وعلى الرغم من هذه الشائعات، ظل اسم الساهر بين الأسماء التي يتم التفاوض معها لإحياء حفلات في الأوبرا ضمن مهرجان الموسيقى العربية، ولكنه كان يعتذر بسبب تنقله المستمر بين بيروت ودبى والرباط لسنوات طويلة انشغل خلالها بحفلاته في دول مختلفة، ليغيب عن الحفلات في مصر منذ صيف 2009.