بعد غياب سنتين.. مهرجان قرطاج يعود بدورته السادسة والخمسين

أعلن مهرجان قرطاج الدولي أنّ الحدث الأعرق فنيا في تونس سيحافظ على بعده الدولي بمشاركة نجوم الأغنية المحلية والعربية والعالمية في دورته الجديدة رغم الوضع المالي الصعب.

ويعود مهرجان قرطاج الدولي في دورته السادسة والخمسين بعد احتجابه في العامين الماضيين بسبب جائحة فيروس كورنا ليقام في الفترة من 14 تموز إلى 20 آب.

وقال “كمال الفرجاني” مدير المهرجان في مؤتمر صحفي للكشف عن برنامج الدورة الجديدة: “واجهنا صعوبات وتحديات في تنظيم مهرجان عريق ومتميز وطنيا وإقليميا على المستوى الأفريقي والمتوسطي والدولي في حيز زمني ضيق وضبط برمجة فنية ثرية متنوعة قريبة من قلوب الجماهير من مختلف الأجيال”.

وأضاف: “التحدي الثاني يتمثل في الارتفاع المهول لكلفة العروض الموسيقية، نعيش في وضعية مالية عمومية صعبة ولا بد أن تتأثر بها جميع المجالات، منها المجال الثقافي ومهرجان قرطاج، لذلك اخترنا وضع سقف لا نتجاوزه”.

وكثيرا ما اشتكى الفنانون التونسيون من برامج دورات المهرجان السابقة وقالوا إن عددهم قليل مقارنة مع الفنانين الأجانب.

الى ذلك، أوضح مدير الدورة الجديدة: “عملنا على الانتصار للفنان التونسي بمنحه نصيب الأسد من العروض مع المحافظة على البعد الدولي الذي يتميز به المهرجان”.

وقال: “انتصرنا للفنان التونسي لكن بقيت الدورة دولية بامتياز بمشاركة فنانين من تونس والجزائر والمغرب وليبيا وسوريا ومصر وفلسطين ولبنان وجنوب أفريقيا ونيجيريا وساحل العاج وفرنسا وسويسرا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وإيطاليا وكوبا وإسبانيا وإيران”.

وتفتتح سهرات المهرجان بعرض (عشاق الدنيا) للمخرج عبد الحميد بوشناق الذي يمزج بين فنون المسرح والرقص والغناء، وهو مستوحى من المسلسل التلفزيوني (النوبة).

كذلك، يستضيف المهرجان عددا من نجوم الأغنية العربية منهم صابر الرباعي وزياد غرسة من تونس وراغب علامة من لبنان ونور مهنا من سوريا وفرج سليمان من فلسطين والعازف والملحن نصير شما من العراق وفرقة قناوة ديفيزيون من الجزائر.

ويخصص المهرجان عرضًا فنيا بعنوان (أنغام في الذاكرة) لتكريم الفنانين والموسيقيين التونسيين سلاف ومحمد رضا وأحمد الزاوية والبشير السالمي.

وفي العروض الأجنبية، يستضيف المهرجان فرقة (بيج) من كوريا الجنوبية والمغنية الفرنسية (زاز) ونجم موسيقى الريجي ألفا بلوندي من ساحل العاج وعرض (جاكسونس).

وسيكون للمسرح نصيب في عروض المهرجان بتقديم مسرحية (نموت عليك) لنجم الكوميديا التونسي الأمين النهدي إضافة إلى العرض الصوفي (الحضرة) للفاضل الجعايبي وعرض لموسيقى الراب يحييه النجم التونسي بلطي.

وستحيي النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حفل ختام المهرجان الفني العريق الذي يقام على مسرح قرطاج الأثري.بعد