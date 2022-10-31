بعد غياب شهرين.. إصابة جديدة لمهاجم بلجيكا لوكاكو

أعلن نادي إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، أن المهاجم روميلو لوكاكو أصيب في عضلات الفخذ الخلفية مرة أخرى بعد عودته من غياب دام شهرين بسبب إصابة سابقة وذلك قبل ثلاثة أسابيع على انطلاق كأس العالم في قطر.

وعاد لوكاكو، المعار إلى إنتر من تشيلسي، إلى اللعب في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي أمام فيكتوريا بلزن والتي هز خلالها الشباك كما شارك في مباراة مطلع الأسبوع بالدوري الإيطالي أمام سامبدوريا.

وقال إنتر في بيان “هذا الصباح خضع لوكاكو لفحوصات .. كشفت عن إصابة المهاجم البلجيكي بإجهاد عضلي في الساق اليسرى.

“سيتم إعادة تقييم حالته في غضون أيام قليلة”.

ولوكاكو هو الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا برصيد 68 هدفا في 102 مباراة.

لكن إصابة في الكاحل قرب نهاية الموسم الماضي إضافة لمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية منعته من اللعب في خمس من ست مباريات خاضتها بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية لتغيب عن مكان في نهائيات البطولة.

وأوقعت القرعة منتخب بلجيكا، المصنف الثاني عالميا بين المنتخبات، في المجموعة السادسة لكأس العالم حيث يستهل مشواره أمام كندا في 27 نوفمبر تشرين الثاني قبل مواجهة المغرب وكرواتيا وصيفة بطلة العالم 2018.