بعد غياب طويل الفراشة الزرقاء تعود للظهور.. اليكم قصتها

دائما ما يتوقف الإنسان أمام المخلوقات الغاية في الجمال ليتأمل تفاصيلها الفريدة التي تمنح الفرد مزيد من السعادة والبهجة، وواحدة من هذه المخلوقات التي تبهر الجميع بألوانها هي الفراشة تلك الحشرة التي بمجرد أن تراها تجد نفسك تنظر إليها رافضا إبعاد عينيك عنها.

ولكن في لحظة من الزمن تجد أن مصدر بهجتك لم يعد موجود بسبب العديد من التغيرات التي طرأت على البيئة فهددت بقائها، حتى أصبحت تستسلم للظروف في اختفاء غامض ومن تلك الأنواع التي اختفت من انجلترا هي الفراشة الزرقاء الكبيرة.

حيث تعد الفراشة الزرقاء الكبيرة واحدة من أكثر الحشرات المهددة بالانقراض في أوروبا والتي تم إعلان اختفائها بشكل كامل من انجلترا عام 1979، لتعود إلى الظهور من جديد لتعيش افضل صيف لها من 150 عام مع تسجيل الآلاف منها في جنوب غرب انجلترا بفضل مشروع الحفاظ طويل الأجل بحسب موقع بي بي سي.

فبعد إعلان انقراض فراش اللون الأزرق الكبير من انجلترا بـ 4 سنوات تم إحضار اليسروع من السويد، في محاولة لإعادة الأنواع المنقرضة من جديد إلى إنجلترا في مشروع الحفاظ طويل الأجل الذي استفادت منه العديد من الأنواع النادرة الأخرى.

ليكون مثال ناجح يظهر كيف يمكن إنقاذ الأنواع المعرضة لخطر الانقراض فعلى الرغم من صعوبة دورة حياة ذلك النوع من الفراشات كونها تقضي معظم العام في طور النمو داخل أعشاش النمل الأحمر حيث تتغذى على اليرقات إلا أن حولي 20 الف فراشة تمكنت من الظهور بفضل المشروع حتى اصبحت منطقة جنوب غرب إنجلترا أكبر مستعمرة معروفة في أوروبا للفراشة الزرقاء.