الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
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بعد غياب وجيز عن وسائل التواصل.. بنزيما يعود برسالة قصيرة

منذ ساعة واحدة
كريم بنزيما

كريم بنزيما

موقع kooora
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أعاد الفرنسي “كريم بنزيما”، نجم ريال مدريد، فتح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أغلقها على مدار الساعات الماضية.

وكان بنزيما قد عطّل حساباته على مواقع “تويتر وفيسبوك وإنستغرام” عقب مباراة الريال مع ريال بيتيس، السبت 4 أيلول.

ونشر بنزيما صورة له برفقة نجله عبر حسابه على “إنستغرام” وعلّق عليها: “على الطريق الصحيح”.

وخاض كريم بنزيما 4 مباريات مع ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا واحدا.

كما حقّق الفريق الملكي الفوز بنتيجة 2-1، على بيتيس، لكن لم ينجح بنزيما في إحراز أي هدف.

وجاء هدفا ريال مدريد في المباراة عن طريق فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس في الدقيقتين 9 و65، بينما أحرز سيرجيو كاناليس هدف ريال بيتيس في الدقيقة 17.

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