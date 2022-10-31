بعد غياب 9 سنوات.. احمد مكي يعود بعمل سينمائي جديد

يعكف الفنان أحمد مكي الفترة الحالية على التحضير والعودة بعمل سينمائي جديد من إنتاج الفنانة إسعاد يونس، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن بداية التصوير خلال الفترة القادمة بالتزامن مع بداية الترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

ويعد هذا العمل عودة لمكي بعد غياب 9 سنوات منذ أن قدم فيلم “سمير أبو الليل” الذي تم عرضه عام 2013 وشاركه في البطولة: دينا الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يأتى هذا بالتزامن مع بداية أحمد مكي تصوير الجزء السابع من مسلسل “الكبير أوي” ديسمبر المقبل لعرضه رمضان 2023، ومن المفترض أن يشهد العمل مشاركة أبطال جدد بعد انضمام رحمة أحمد ومصطفى غريب العام الماضي.

مسلسل ” الكبير أوي 6 ” كان من بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.