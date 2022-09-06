بعد غياب 9 سنوات.. جومانا مراد تعود للسينما

تستعد النجمة جومانا مراد للمشاركه في فيلم “ع الزيرو” بطولة النجم محمد رمضان، والذي تعود من خلاله للسينما بعد فترة من الغياب تجاوزت حوالي الـ 9 سنوات، حيث كان آخر أعمالها فيلم “الحفلة”، الذي عُرض عام 2013، بطولة أحمد عز، ومن تأليف وائل عبدالله وإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن آخر أعمال “جومانا” الدرامية في موسم رمضان 2021 بمسلسل خيانة عهد، بطولة يسرا، تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وشارك فيه عبير صبري، أروي جودة، وحلا شيحة، كما شاركت ايضا في مسلسل زي القمر الذي عُرض العام الماضي.

على الجانب الآخر أوضحت جومانة مراد أنها ستعود إلى السينما المصريه من جديد بعد غياب استمر لأكثر من 9 سنوات من خلال فيلم “القصر الملعون” الذى انتهى تصويره، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة، العمل بطولة دينا الشربينى وأحمد داوود ومحمود عبر المغنى تاليف واخراج وائل عبد الله.

وقالت جومانا: “أشارك فى الفيلم كضيفة شرف وهو أول فيلم ثلاثى الأبعاد فى الشرق الأوسط، وأجسد شخصية سيدة أرستقراطية تدعى أحلام والفيلم ينتمى إلى أفلام الرعب التى تمثل نوعا جديد على السينما المصرية والعربية”.

من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان في الفترة الحالية التحضير لمسلسله الجديد العمدة، تأليف وإخراج محمد سامي، والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي شعبي ويشارك في بطولته تامر عبدالمنعم، مي كساب وأحمد داش، ومن المقرر بدء التصوير في أكتوبر القادم.