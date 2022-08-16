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بعد فتور دام 9 سنوات... رسالة حب من داليا البحيري إلى أنغام

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2022 11:28 صباحًا
داليا البحيري - أنغام

داليا البحيري - أنغام

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قدمت الفنانة داليا البحيري رسالة حب إلى الفنانة أنغام، لتأكيد أنباء انتهاء الخلافات بينهما تماماً، عقب رقصتهما الشهيرة في الساحل الشمالي والتي نشرتها أنغام عبر حسابها بموقع إنستغرام، واعتبرت الخطوة الأولى لإذابة الجليد بين الصديقتين بعد فتور دام 9 سنوات كاملة.

داليا انتهزت الفرصة وقدمت درساً في مبادرات الصلح، حيث نشرت صورة لها برفقة أنغام من الساحل الشمالي، وعلقت عليها قائلة: الكلمة الطيبة لها أثر، تفهمك لغيرك أدب، مراعاة المشاعر نبل، صون الود.. ود.

وتابعت داليا البحيري قائلة: ود ما تقدمه لغيرك عائد لك، تعاملك مع الآخرين يؤثر علي شخصيتك أكثر مما يؤثر عليهم، بعض المواقف في الحياة تحدد من أنت.. لا تبخل بالجمال فتصبح خالياً منه.

وبعدها وجهت رسالة مباشرة إلى أنغام قالت فيها: انتي جميلة.. بحبك.

وعلى الفور ردت أنغام بتعليق قالت فيه: أنا بحبك أوي يا أجمل قلب يا أحلي وأشيك ست يا دودو.

يذكر أن الخلافات بين أنغام وداليا البحيري بدأت في كواليس تصوير مسلسل “في غمضة عين” الذي شهد التجربة الأولى والوحيدة لأنغام في مجال التمثيل، وتردد وقتها أن كل واحدة منهما رفضت كتابة اسم الثانية قبلها في شارة العمل، وبعدها ألمحت كل نجمة منهما لوجود أزمة “شخصية”، ولكن بادرت أنغام منذ أيام بنشر مقطع فيديو لها وهي ترقص على أنغام أغنية “بيلا تشاو” برفقة داليا من كواليس إحدى حفلات الساحل الشمالي وعلقت عليه قائلة: أحلى ديدي.. بحبك يا ديدي”، في أول إشارة علنية لانتهاء الخلافات بين النجمتين.

 

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