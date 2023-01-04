بعد فشلها في التكاثر.. اسكتلندا تعيد زوج باندا للصين

أُعيد “اثنان” من حيوانات الباندا الشهيرة في حديقة حيوان إدنبرة إلى الصين بعد أن فشلا في التكاثر وإنجاب نسل منذ وصولهما إلى اسكتلندا على الرغم من مرور عقد من الزمن معاً.

ووفقاً للمسؤولين في اسكتلندا، بدا ذكر وأنثى الباندا (تيان تيان) و(يانج غوانغ)، متلائمين، عندما وصلا من الصين في عام 2011، لكنهما لم يشكلا زوجاً ناجحاً في منزلهما الجديد في حديقة حيوانات أدنبرة.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن الرئيس التنفيذي للجمعية الملكية لعلم الحيوان في اسكتلندا، ديفيد فيلد، قوله: “إن أنثى الباندا تيان تيان لم تنجذب إلى ذكر الباندا يانغ غوانغ”.

وبدءاً من عام 2013، تم إجراء العديد من المحاولات لتشجيعهما على التكاثر، وقال فيلد للصحيفة “كان الأمر محبطاً للغاية، ذلك أن صغار الباندا جميلة”.

ولفت إلى أن الحيوانات في بعض الأحيان لا تتفق من الناحية الجينية، لكن زوج الباندا بدا متطابقين للغاية جينياً، ثم تبين من الناحية السلوكية أن تيان تيان لم تتقبل الذكر.

وكان قد تم تسليم الباندا إلى اسكتلندا في عام 2011 بترتيب أولي مدته عشر سنوات مع جمعية الحفاظ على الحياة البرية الصينية.