بعد فضيحة القبلة.. إسبانيا تعيّن أول امرأة لتدريب منتخب السيدات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعيين مونتسي تومي لخلافة خورخي بيلدا في تدريب المنتخب الوطني للسيدات، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان، إنّ تومي عملت مساعدة للمدرب بيلدا منذ 2018 و”أثبتت نفسها ولعبت دورًا بارزًا في تطور المنتخب الوطني”.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، فسخ مجلس الإدارة الجديد للاتحاد الإسباني لكرة القدم عقد بيلدا.

وتم تشكيل المجلس الجديد بعدما أوقف الاتحاد الدولي (الفيفا) لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني للعبة بسبب فضيحة القبلة.

وأثار روبياليس عاصفة من الجدل في البلاد وخارجها، بعد أن قبّل اللاعبة جيني إيرموسو في شفتيها عقب فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني قبل 15 يومًا.