بعد فوزه بلقب الليغا.. كم ستبلغ مكاسب ريال مدريد؟

تمكن نادي ريال مدريد من إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 35 في تاريخه بعد فوزه بنتيجة 4-صفر على ضيفه إسبانيول.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية فإن هذا الفوز الثمين، سيحمل مع فوائد اقتصادية مهمة لنادي ريال مدريد، سيحصل من خلالها على خل أكبر من توزيع الأموال الخاصة بحقوق النقل التلفزي.

وتشير الصحيفة إلى أن الريال بصفته بطلا سيحصل على 17 في المئة من نسبة حقوق البث التلفزيوني.

ووفق مداخيل العام الماضي في الدوري الإسباني، سيحصل ريال مدريد على حوالي 64 مليون دولار من حقوق البث التلفزيوني.

حقق ريال مدريد لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه السبت 4-صفر على ضيفه إسبانيول ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين، ليدخل الإيطالي كارلو أنشيلوني التاريخ كالمدرب الوحيد الذي يحقق لقب البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وقبل أربع مباريات من نهاية الموسم، لم يعد أي فريق قادرا على اللحاق بالنادي الملكي الذي رفع رصيده الى 81 نقطة، وبات على بعد 18 من برشلونة الذي بإمكانه فقط تقليص الفارق الى 15 نقطة الأحد.

واستعاد ريال مدريد اللقب الذي خسره العام الماضي لصالح جاره أتلتيكو بعد أن حققه في 2020 بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وبات ريال مدريد أول فريق يحسم اللقب قبل أربع مراحل من نهاية الموسم منذ عام 1990 عندما حقق هو بالذات هذا الإنجاز.