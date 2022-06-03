بعد فوز جوني ديب.. عطر “ديور” يباع بشكل جنوني

في خضم معركة نجم هوليود “جوني ديب” القانونية أمام زوجته السابقة الممثلة “آمبر هيرد”، شهدت علامة “ديور – Dior” الفرنسية زيادة ملحوظة في مبيعات عطر “سوفاج – Sauvage” باعتباره وجهاً إعلانياً لها منذ 2015.

وذكر موقع Sdpnoticias الإسباني بأن عطر سوفاج حظي بشهرة استثنائية من قِبل المتعاطفين مع جوني ديب، الذي يصارع في تحسين صورته التي كانت زوجته السابقة قد دمرتها حين اتهمته بالتعنيف الزوجي.

وتعد دار الأزياء الفرنسية ديور هي واحدة من الشركات القليلة التي احتفظت بتعاونها وتعاقدها مع النجم الأمريكي، باعتباره سفيراً ووجهاً إعلامياً لعطر سوفاج – Sauvage الذي ابتكره فرانسوا ديماشي.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن علامة ديور الفرنسية أعلنت في عام 2021، بأن شخصاً واحداً يشتري عطر سوفاج، كل 3 ثوانٍ وهو ما يجعله أحد أشهر العطور (الرجالية – النسائية) في العالم.

كما كشف مستخدم تويتر “جون بومبليانو” عن إحصائية المبيعات المذهلة مستشهداً بتقرير نشرته مجلة” Marie Clair”، عن أكثر منتجات العطور مبيعاً حول العالم.

وكتب بومبليانو: “على الرغم من ابتعاد معظم العلامات التجارية وشركات الإنتاج عنه، تمسكت ديور بالعمل مع جوني ديب، تعلمون السبب؟ يبيعون زجاجة من عطر سوفاج كل 3 ثوانٍ”.

وأضاف في تغريدته: “بسعر 160 دولاراً للزجاجة، هذا يعني ما يزيد عن 4.5 مليون دولار من المبيعات يومياً”.

وعبر وسم “ThankYouDior” أي شكراً ديور، تقدم مؤيدو جوني ديب بشكرهم للشركة الفرنسية لتمسكها بالممثل الأمريكي رغم تشويه سمعته من قبل زوجته السابقة.

ولم تكتفِ علامة ديور بالحفاظ على وجهه (ديب) “المتقدم في السن، والخشن” في لوحاتها الإعلانية وعلى شاشات التلفزيون ومجلات الموضة، لكنها تساعد في تعزيز سمعته كرجل جامح، ونبيل وصادق ويتمتع بذلك “السحر البري الناعم”.

وأعاد العديد من النشطاء على موقع التدوين “تويتر” نشر صوراً من إعلان عطر سوفاج الذي صدر في عام 2021 لبطله النجم جوني ديب.

وذكر عدد من النشطاء إلى أن علامة ديور الفرنسية تصرفت بذكاء حين تمسكت بعقدها مع جوني ديب، في الوقت الذي سارعت شركات الإعلان والعلامات التجارية إلى إلغاء تعاونها وعقودها معه بعد ادعاءات “آمبر هيرد” بتعنيفها والتشهير به.

لعب نجم هوليود جوني ديب في إعلان عطر سوفاج دور البطولة، وأدى دور إله الذئاب الذي يظهر كل ليلة عند غروب الشمس.

معركة جوني ديب وآمبر هيرد:

قضت محكمة هاليفاكس بولاية فرجينيا الأميركية مساء الأربعاء، 1 يونيو 2022، بإدانة الممثلة آمبر هيرد بتشويه سمعة النجم والزوج السابق لها جوني ديب، وذلك عبر مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست، وغرمت المحكمة الممثلة 15 مليون دولار تعويضا لصالح ديب.

وكانت لجنة المحلفين في القضية قد استغرقت 3 أيام للوصول إلى القرار بعد 6 أسابيع من المرافعات والشهادات. وفي الثالثة من بعد ظهر الأربعاء بتوقيت نيويورك، قدمت اللجنة قرارها الذي لم يشمل التعويضات المحكوم بها، فأعادت القاضية اللجنة لاستكمال عملها.

تسبب النزاع القانوني المرير بين “جوني ديب” وآمبر هيرد في أضرار جسيمة لكلا النجمين، وعرضتهما لوابلٍ من التعليقات السلبية التي اشتدت مع بدء المحاكمة في قضية التشهير التي رفعها ديب.

وقاتل “جوني ديب” في المحكمة لإنقاذ سمعته، فالادعاءات التي أدلت بها هيرد عام 2018 أضرت بشدة بحياته المهنية، حين اتهمته بتعنيفها منزلياً ليصبح شخصاً غير مثالي بالنسبة للعلامات التجارية أن تجعله وجهاً إعلانياً لمنتجاتها (باستثناء ديور).