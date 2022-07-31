بعد قبول استقالته.. اجتماع طارئ لنقابة المهن الموسيقية

كشفت نقابة المهن الموسيقية، السبت 29 يوليو 2022، عن تفاصيل الاجتماع الطارئ، والذى من المقرر إقامته، الأحد 30 يوليو، لأعضاء المجلس لمناقشة الأوضاع الحالية بالنقابة، وذلك بعد الموافقة على استقالة الفنان هانى شاكر.

وقال سعد متولى المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية، أن الاجتماع الطارئ بالنقابة من المقرر إقامته لأعضاء المجلس لمناقش قرار فتح باب الترشيح لمنصب نقيب الموسيقيين القادم، موضحا أن الاجتماع يشمل مناقشة قرار آخر لفتح باب الترشح للانتخابات.

وأضاف «متولى»: «الاجتماع يناقش الأوضاع الحالية للنقابة وقرار فتح باب الترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية بعد قبول استقالة الفنان هانى شاكر، وأيضا القرار الذي سوف يناقشه الأعضاء هو فتح باب الترشح لمنصب النقيب فقط أم فتح باب الترشح للأعضاء ونقيب المهن الموسيقية».

وعن رسالة اتحاد النقابات الفنية لنقابة المهن الموسيقية، عن فتح باب الترشح لمنصب النقيب، رد قائلا :«اتحاد النقابات الفنية أرسل رسالة ليس كما أشار بعض الأشخاص أنها رسالة شديدة اللهجة، ولكنها رسالة لطلب عقد اجتماع النقابة لتحديد موعد فتح باب الترشح للنقابة».

وكان أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، قرروا إجراء اجتماع طارئ لمناقشة الأوضاع الحالية بعد قبول استقال الفنان هانى شاكر من منصب النقيب، مشيرا إلى أن النقابة تستكمل أعمالها بشكل طبيعى لخدمة الأعضاء بعد موافقة اتحاد النقابات الفنية على استقالة الفنان هانى شاكر من منصب النقيب.

كان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، علق على قبول استقالته من اتحاد النقابات برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، خلال اجتماع طارئ للنقابات الفنية، المنعقد الاثنين، قائلا: «كل الشكر لاتحاد النقابات الفنية ورئيس الاتحاد صديقي العزيز المخرج الكبير عمر عبدالعزيز وأعضاء مجلس النقابة المحترمين على قبول الاستقالة نزولا على رغبتي».

وأضاف: «الموافقة على فتح باب الترشح لمقعد النقيب وكل التمنيات بالتوفيق والنجاح للنقيب الجديد».

كان مجلس إدارة الاتحاد العام للنقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، قرر قبول استقالة الفنان هانى شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعدما أعلن عنها عبر أحد البرامج التلفزيونية.