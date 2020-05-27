بعد كشف معاناته من الاكتئاب… محمد عبده يخطئ في عدد أولاده ويبكي

محمد عبده
محمد عبده

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أحدث الفنان السعودي محمد عبده ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات أدلى بها ضمن لقاء أجراه معه مواطنه الإعلامي علي العلياني ضمن برنامج “معيدين معاكم” على MBC FM.

وأشار في اللقاء إلى بعض تفاصيل يومياته في الحجر المنزلي حيث قال إنه ارتدى كل الملابس المنزلية وملابس النوم حتى الآن. كما لفت ممازحاً إلى أنه كان يعتقد أن عدد أولاده هو 9 ليتبين له أنهم في الحقيقة 10.

وأضحك هذا مقدم البرنامج كما أطلق موجة من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وفي مقطع آخر أثار الفنان القدير الاهتمام بأدائه أغنية “الأماكن” حيث بدا عليه التأثر الشديد إلى درجة البكاء.
وهو ما أثار التساؤلات في أوساط المتابعين عن سبب تفاعله الواضح مع هذه الأغنية تحديداً خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يبكي فيها بسببها. فقد فعل هذا خلال حفل اقامه منذ أكثر من 12 عاماً.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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