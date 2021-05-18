بعد كلام وهبة… موجة امتعاض من الفنانين اللبنانيين: ارحمونا!

بعد حديث وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة أمس عبر إحدى القنوات التلفزيونية، وبعدما أثار موجة غصب عند اللبنانيين والسياسيين، امتعض عدد كبير من الفنانين اللبنانيين إذ عبروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم وإدانتهم لهذا الكلام مؤكدين أن هذا التصريح لا يمثلهم ولا يمثل اللبنانيين عامة.

وفي هذا المجال، كتب الفنان زين العمر عبر “تويتر”: “مش كرمال شربل وهبة بدنا نخرّب علاقة لبنان بنص الكرة الأرضية. انت ديبلوماسي مش مصارعجي. جرصتنا بين الأمم. تحمّل مسؤولية ما فعلت يا مستر شربل”.

أما الفنانة نوال الزغبي، فأكدت أنّ ما صدر عن وهبة لا يمثّلها، وكتبت: “تصريح وزير الخارجية شربل وهبة لا يمثلني إطلاقاً، يا ريت ما بقى تدلوا بتصريحاتكن وتتحفونا فيها، ارحمونا”.

وتساءل الشاعر نزار فرنسيس: “كيف لمسؤول أن ينطق بكلامٍ غير مسؤول؟! وإن كان لا يمثّل إلّا نفسه”.

فيما علّق الفنان راغب علامة على تغريدة المستشار تركي آل الشيخ، وكتب: “إي والله يا اخي ابو ناصر. الله يعين الشعب اللبناني، الذي دفع وما زال يدفع ثمن غباء الآخرين. الشعب اللبناني براء من هذه الطبقة السياسية التي دمرت الأخضر واليابس وجعلت الشباب يهاجر هرباً وقرفاً منهم”.