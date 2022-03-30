بعد ليلة أبكت المصريين.. رسالة من ماني إلى صلاح

وجه السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي رسالة لزميله محمد صلاح بعد تأهل بلاد الأول لنهائيات مونديال قطر 2022 على حساب مصر.

وتأهل منتخب السنغال بعدما سجل ماني ركلة الترجيح الأخيرة، ليتأهل أسود التيرانغا لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخهم.

وقال ماني في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة: “اعتقد أنها كانت مباراة صعبة على كلا الفريقين. بدفعة الجماهير لم نتوقف على الإطلاق وكنا نعلم أن مصر ستجعل المباراة صعبة وقوية علينا، وعلى يومين سعينا للضغط بقوة لإحراز الهدف”.

وأضاف: “منتخب مصر منعنا من التسجيل وأن نلعب كرة قدم سريعة وهذا ما أرادناه. ربما كنا أكثر حظا من مصر في ركلات الترجيح”.

ووجه ماني رسالة لزميله محمد صلاح نجم منتخب مصر قائلا: “هو خسر مرتين وأنا فزت مرتين وأنا أكثر حظا منه لأنني فزت في المرتين، فخور جدا لأن حلم الوصول لكأس العالم راودني وحققت ذلك وفزنا بكأس الأمم الإفريقية”.

وحققت السنغال لقب كأس الأمم الإفريقية على حساب مصر بركلات الترجيح لأول مرة في تاريخها، كما حجز أسود التيرانغا مقعدهم في كأس العالم بنفس الطريقة بعدما فاز كل منتخب على أرضه بنتيجة 1-0.