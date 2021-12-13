بعد مسيرة كروية امتدت لـ20 عاما.. نهاية حزينة لـ”سيرخيو أغويرو”

منذ الإعلان عن إصابته بمشكلة في القلب، لا زال الغموض سيد الموقف حول مستقبل نجم برشلونة الحالي سيرخيو أغويرو، سواء في الدوري الإسباني، أو لعالم الكرة الذي قدم له الأرجنتيني الموهوب الكثير منذ انطلاقته قبل نحو 20 عاما.

ويعاني أغويرو، 33 عاما، من مشكلات في القلب كان قد تعرض لها خلال مباراة البارسا أمام ديبورتيفو آلافيس في نهاية أكتوبر الماضي، وبعد أكثر من شهر على ذلك التاريخ الحزين بات مستقبله في كرة القدم الآن موضع شك، حيث تلوح النهاية الحزينة قريبة جدا.

ووفقا لما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن الصحفي إميليو بيريز دي روساس، الاثنين، سيقام حفل بعد غدا الأربعاء، سيعلن خلاله أغويرو اعتزاله كرة القدم.

وأضاف دي روساس: “يبدو أنه تم البت في الأمر قبل أسابيع قليلة، كما قال الصحفي جيرارد روميرو”، مضيفا أن البعض توقع أن يبت الأطباء في الأمر نهائيا بعد شهرين، لكن “حسب معلوماتي فقد أعد برشلونة بالفعل حفل الوداع”.

ووصل النجم الأرجنتيني إلى “كامب نو” خلال الصيف الماضي، ليعاني على الفور من مشكلة في ربلة الساق.

ثم لعب 4 مباريات في الدوري، وسجل مرة واحدة في “الكلاسيكو” ضد ريال مدريد. بالإضافة إلى ظهوره مرة واحدة في دوري أبطال أوروبا. وإجمالا لعب أغويرو 165 دقيقة لبرشلونة منذ بداية الموسم.

ويملك أغويرو مسيرة كروية حافلة حيث لعب لفريقي إندبندينتي الأرجنتيني وأتلتيكو مدريد الإسباني لكنه عاش سنواته الذهبية مع مانشستر سيتي حيث لعب 10 أعوام وسجل إجمالا 260 هدفا خلال 390 مباراة وتوج بلقب الدوري الإنكليزي 5 مرات من ضمن إنجازات أخرى عديدة.

وخاض أغويرو 101 مباراة مع منتخب الأرجنتين أحرز خلالها 41 هدفا.