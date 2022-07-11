بعد مشاجرة على مصروف المنزل.. مدرّس ينهي حياة زوجته في مصر

هزّت مصر منذ أيام قليلة حادثة مقتل طالبة المنصورة “نيرة أشرف” على يد صديقها في وضح النهار. ولا تزال ملابسات القضية تتكشف يومًا بعد آخر. ومصر، على غرار دول عربية أخرى، تسجّل حالات عنف واعتداء على النساء بوتيرة مرتفعة.

وفي آخر فصول هذه الجرائم، أنهى مدرس مصري، في محافظة القليوبية المصرية، حياة زوجته، بعدما طعنها بسلاح أبيض “مقص“ عدة طعنات بسبب مشاجرة بينهما على مصروف المنزل،وفق وسائل إعلام محلية.

وتعود بداية الواقعة، عندما تلقت السلطات الأمنية في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة في المحافظة، يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها غارقة في دمائها وبها آثار طعن.

وتبين للمباحث الجنائية في القليوبية أن المجني عليها تدعى ”عبير.م“ 33 عامًا تعمل مربية في حضانة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ”إبراهيم.ا“ وهو مدرس يبلغ 37 عامًا، و تمكنت السلطات من القبض عليه.

في السياق، كشفت السلطات أن الزوج المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، أمام المباحث، بعدما ضُبط بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.

وقد كشفت تحقيقات المباحث، أن سبب قتل الزوج زوجته، هو رفضها إعطاءه أموالًا من مصروف المنزل، الأمر الذي تسبب في غضبه ليقدم على طعنها بـ“مقص“ تصادف تواجده أمامه خلال المشاجرة.

من جهتها، نقلت السلطات جثة السيدة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام في محافظة القليوبية، وحوّلت الزوج المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، حوادث مشابهة برغم اختلاف الأسباب، لكن تكررت جرائم قتل الزوجات وكان آخرها قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، على يد زوجها القاضي أيمن حجاج، الذي قتلها وأخفى جثتها في فيلا في الاسكندرية، ثم أبلغ عن اختفائها.