بعد منحها "نوبل" للسلام.. نرجس محمدي "أكثر إصرارًا وأملًا"

أشارت الإيرانية نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز، نشرته الصحيفة على منصة إكس اليوم الجمعة، إلى أنّ الدعم والتقدير العالميين لدفاعها عن حقوق الإنسان، يجعلها “أكثر تصميمًا وأكثر شعورًا بالمسؤولية وأكثر حماسًا وأملًا”.

وأضافت الناشطة البارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان: “آمل أيضًا أن يجعل هذا التقدير الإيرانيين الذين يحتجون من أجل التغيير أقوى وأكثر تنظيمًا. النصر قريب”.

فازت الناشطة الإيرانية المسجونة المدافعة عن حقوق المرأة، نرجس محمدي، بجائزة نوبل للسلام لعام 2023، اليوم الجمعة.

ونرجس محمدي من أبرز ناشطات حقوق الإنسان الإيرانيات، وتدافع عن حقوق النساء وتدعو أيضًا إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

ورددت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت ريس أندرسن، في بداية حديثها كلمات: “نساء.. حياة.. حرية” بالفارسية، وهي من بين شعارات الاحتجاجات السلمية التي خرجت ضد الحكومة الإيرانية، وأشادت بمحمدي ووصفتها بأنها “مقاتلة في سبيل الحرية”.

وقالت: “لجنة نوبل النرويجية قررت منح جائزة نوبل للسلام لعام 2023 لنرجس محمدي تكريمًا لنضالها ضد قمع النساء في إيران ومحاربتها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع”.