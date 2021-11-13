بعد موافقة تشافي.. برشلونة يعلن عودة داني ألفيس

أعلن نادى برشلونة الإسبانى، مساء الجمعة، التعاقد بشكل رسمى مع النجم البرازيلي المخضرم داني ألفيس، ليعود اللاعب صاحب الـ38 عاما لصفوف الفريق الكتالونى في صفقة انتقال حر.

وذكر نادى برشلونة فى بيانه عبر موقعه الرسمى “توصل نادي برشلونة وداني ألفيس إلى اتفاق مبدئي على انضمام اللاعب إلى الفريق الأول لكرة القدم للفترة المتبقية من الموسم الحالي”.

أضاف بيان النادى الكتالونى “سينضم اللاعب البرازيلي إلى التدريبات من الأسبوع المقبل لكنه لن يتمكن من اللعب حتى يناير”.

وكانت صحيفة “سبورت” الاسبانية، قد اشارت فى وقت سابق إلى أن برشلونة أنهى تفاصيل التعاقد مع المدافع البرازيلي بعد أن وافق تشافي هيرنانديز على الصفقة، وأبلغ الإدارة أنه يريده من أجل مشروعه.

Back in DA house! pic.twitter.com/qicb8RRc1h — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2021

وخاض دانى ألفيس تجربة لا تنسى بقميص برشلونة بين عامى 2008 و2016، حيث سجل 21 هدفا فى 391 مباراة بجميع البطولات، نجح خلالها فى التتويج بـ23 لقبا متنوعا.

وانضم النجم البرازيلي لصفوف برشلونة قادما من إشبيلية عام 2008، وقضى بقميص الفريق الكتالونى 8 مواسم قبل الإنتقال إلى يوفنتوس الإيطالي عام 2016.

وتوج الظهير الأيمن البرازيلي بـ23 لقبا بقميص برشلونة كالتالى “الدوري الإسباني 6 مرات، كأس ملك إسبانيا 4 مرات، كأس السوبر الإسباني 4 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات، كأس العالم للأندية 3 مرات، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات”.