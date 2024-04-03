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بعد نجاح تتر "نعمة الأفوكاتو".. بسمة بوسيل في قرار جديد

منذ 12 دقيقة
بسمة بوسيل

بسمة بوسيل

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قررت الفنانة بسمة بوسيل طرح أغنية جديدة خلال الشهر الحالي بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال غناء تتر مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي قامت ببطولته الفنانة مي عمر وعُرض في النصف الأول من رمضان الحالي.

وارتأت بسمة أن تطرح الأغنية تزامناً مع يوم ميلادها الموافق في 10 أيار (مايو) المقبل.

وكانت بسمة قد كشفت تفاصيل ترشيحها لغناء تتر نهاية مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، قائلةً: “المخرج محمد سامي ومي عمر عرضوا عليً إني أقدم التتر وغنيت كل حاجة بأداء وإحساس يقدر يوصل الحكاية، والحمدلله رد فعل الجمهور بسطني والناس حست إن إحساسي ماشي على شخصية “نعمة” ويارب أكون عند حسن ظنهم”.

وحول علاقتها بالمخرج محمد سامي والفنانة مي عمر، قالت بسمة بوسيل: “صحابي وقريبين مني جداً ومن أكتر الناس اللي كسبتهم وهما طيبين وجدعان وأنا شهادتي فيهم مجروحة وانبسطت بالشغل معاهم، ومحمد سامي مخرج شاطر جداً وكذلك مي عمر مبتقدمش أي عمل”.

مسلسل “نعمة الأفوكاتو” يضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: مي عمر، أروى جودة، أحمد زاهر، كمال أبو رية، لبنى ونس…، وهو من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.

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