بعد نجاح "روليت".. نجلاء بدر تدخل رمضان 2023

تستمر الفنانة نجلاء بدر في تصوير أعمالها الجديدة التي تشارك بها داخل الماراثون الرمضاني المقبل 2023.

حيث ستطل على جمهورها ومتابعينها بمسلسلين جديدين وهما “سره الباتع” للمخرج خالد يوسف، ومسلسل “رمضان كريم ٢”.

وشارك بالجزء الأول من مسلسل رمضان كريم عدد كبير من الفنانين المتميزين، من بينهم الفنان سيد رجب، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، الفنان الراحل محمود الجندي، روبي، ريهام عبدالغفور، شريف سلامة، نجلاء بدر، محمد لطفي، صبري فواز، محمد محمود، وآخرون، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويضم الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم عددًا كبيرًا من الفنانين الجدد على هذا الجزء، من بينهم الفنان بيومي فؤاد، دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو”، شريف حسني، سلوى خطاب، صلاح عبدالله، ومن المقرر أن يغيب عن هذا الجزء عدد من أبطال الجزء الأول، من بينهم الفنانة روبي، ريهام عبدالغفور، شريف سلامة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل “رمضان كريم” في إطار الدراما العائلية الشعبية، حول عدد من الأسر تجمعهم حارة واحدة، وتتوالى الأحداث معهم في شهر رمضان الكريم، ويناقش عددًا من القضايا مثل قضية الوحدة بين المسلم والمسيحي، خاصةً في هذا الشهر، وكيف يتكاتف المسيحيون مع المسلمين، بالإضافة إلى أجواء البهجة الرمضانية التي تُزين طبيعة العمل.

يذكر أن نجلاء بدر قدمت بطولة حكاية “روليت” من مسلسل “في كل أسبوع حكاية” وشاركها البطولة نضال الشافعي، إنجى شرف، دعاء حكم، أحمد يونس، أحمد باسم وماجد إسكندر ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.