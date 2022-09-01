بعد نصيحة كلوب.. ليفربول يعزز خط الوسط بالتعاقد مع آرثر ميلو

أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الخميس 1-9-2022) تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو من يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد وذلك قبل ساعة واحدة من الموعد النهائي لغلق باب الانتقالات.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول ليس لديه خيار شراء اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، والذي خاض 63 مباراة مع يوفنتوس منذ انتقاله إلى النادي الإيطالي من برشلونة في 2020.

وقال آرثر في بيان “تحدثنا كثيرا وكانت أفكارنا متقاربة لذلك أنا متأكد من أنه كان الاختيار الصحيح.

“يملك ليفربول تاريخا رائعا في كرة القدم. لقد لعبت ضد ليفربول وأعلم الأجواء الرائعة في ملعبه ووسط جماهيره.

“كنت مع المنافس والآن جئت إلى هنا وأنا متحمس جدا لهذه الخطوة. إنه ناد كبير مع مدرب رائع وتشكيلة ممتازة … إنه حلم تحول إلى حقيقة”.

وباع برشلونة آرثر الذي يمكنه اللعب في أدوار مختلفة في وسط الملعب، والذي تم الترحيب به في السابق باعتباره وريث تشابي هرنانديز، مقابل 72 مليون يورو (71.58 مليون دولار) عندما احتاج الفريق إلى تحقيق أهدافه من مبيعات اللاعبين.

وانضم الآن إلى ليفربول الذي يعاني من أزمة إصابات حيث يغيب لاعبو الوسط تياجو ألكانتارا وجوردان هندرسون ونابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين.

ويحل ليفربول، صاحب المركز السادس برصيد ثماني نقاط من خمس مباريات، ضيفا على غريمه في مرسيسايد نادي إيفرتون يوم السبت.