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بعد هزيمة ثقيلة.. شينتشين الصيني يقيل مدربه الكوري لي

منذ ساعة واحدة
علم الصين

علم الصين

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أعلن نادي شينتشين المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم الجمعة أنه أقال مدربه الكوري الجنوبي لي جانج-سوو بعد أن مني بخمس هزائم متتالية.

وخسر لي منصبه بعد هزيمة فريقه الثقيلة 5-1 أمام داليان برو الخميس.

وكان لي قاد قوانغتشو إيفرجراند للفوز بلقب الدوري الصيني للمرة الأولى في تاريخه في 2011 قبل أن يتولى الإيطالي مارسيلو ليبي تدريب النادي خلفا له.

وتولى لي (65 عاما) تدريب شينتشين قبل انطلاق الموسم الحالي عقب رحيل سلفه خوسيه كارلوس جرانيرو لكن الفريق تحت قيادته حقق خمسة انتصارات فقط في 15 مباراة.

وتولى لاعب الوسط الدولي السابق تشانغ شياوروي مهمة تدريب شينتشين بصفة مؤقتة خلفا للمدرب المقال.

    المصدر :
  • رويترز

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