بعد وصفه بالفاشل.. مصطفى قمر لـ طارق الشناوي: حاخد حقي بالقانون

رد الفنان مصطفى قمر على انتقاد الناقد الفني طارق الشناوي وهجومه على فيلم “أولاد حريم كريم”، الذي يُعرض حالياً في دور العرض السينمائي.

وأكد مصطفى قمر في مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة اليوم” من تقديم إدوارد ونانسي مجدي، أن ما أزعجه من كلام طارق الشناوي ليس وصفه لفيلم “أولاد حريم كريم” بجملة أسوأ فيلم، لكن لأنه انتقده شخصياً ووصفه بالمطرب الفاشل.

وقال: “النقد يعني أقول مظاهر الجمال ومظاهر الضعف والأخطاء، وأتكلم عن الإخراج والتصوير والأداء والحبكة، هو حر أنه يقول أسوأ فيلم لكن أنه يقول مصطفى قمر مطرب فاشل دا اللي ضايقني، إحنا نجوم وبنمثل بلدنا بفننا المحترم الراقي، لكن اتبهدل في بلدي ويتقال كلام وحش عني ونتكرم من إخواتنا وحبايبنا في البلاد التانية”.

وتابع: “أنا مقدرش أسيب واحد في المهنة متخصص يطلع يقول مصطفى قمر فاشل، هو قال في الحوار “مصطفى قمر علق فشله كمطرب أنه يجيب نجمات انتهوا وإن مصطفى قمر فقد الوهج، المفروض بعد حواره أحفر تربة وأقولكم موتوني”.

وأكد مصطفى قمر أنه سيلجأ للقانون لمحاسبة كل من أساء له شخصياً وقال: “من حقي أني أدافع عن نفسي بقوة واللي بيدافع عنه يبقى شبهه ومن نفس النوعية، كل الناس اللي غلطت في شخص مصطفى قمر هاخد حقي بالقانون لكن الناس اللي طلعت تتكلم عن الفيلم هرد عليهم بالنقاش”.

وأوضح الخلاف بينه وبين طارق الشناوي منذ سنوات مضيفا: “بقالي 20 سنة أو أكتر شخص واحد بيهاجمني وعمال يكسر فيها وأنا ساكت”.

وكان طارق الشناوي قال في تصريحات لبرنامج et بالعربي إن “فيلم أولاد حريم كريم” من أسوأ الأعمال الفنية على الرغم من أن مخرجه علي إدريس مخرج مهم، وزينب عزيز كاتبة مهمة.

وفيلم “أولاد حريم كريم” هو الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” الذي عرض قبل 18 عاما.