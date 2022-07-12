الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد وصولها الى 5 ملايين مشاهدة.. نانسي تحتفل بأغنيتها الجديدة

منذ 11 دقيقة
نانسي عجرم من كواليس الكليب "صح صح"

نانسي عجرم من كواليس الكليب "صح صح"

A A A
طباعة المقال

احتفلت النجمة نانسي عجرم بتحقيق أغنيتها الجديدة “صح صح” في أقل من 5 أيام 5 ملايين مشاهدة، حيث تم طرحها الجمعة الماضي على يوتيوب، والأغنية من توزيع ال دي جي العالمي مارشميلو، حيث سيظهر مارشميلو مع نانسي عجرم، في العديد من المشاهد بكليب الأغنية.

والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد، وكان قد شارك الدي جي مارشميلو MARSHMELLO صورة له مع نانسي عجرم عبر موقع “انستغرام”، منوهاً عن وجود تعاون بينهما دون إفصاح عن التفاصيل.

وشاركت نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها بفيديو جديد من كواليس تسجيل “صح صح”، وظهرت في الفيديو وهي ترقص على الأغنية بجانب العالمي “مارشميلو”.

 

    المزيد من منوعات

    مسرح
    فنان يكشف حقيقة حضور الجن حفلاته الغنائية
    حميد الشاعري
    حميد الشاعري: لحنت أغاني بأسماء أشخاص آخرين
    يساعد الغناء على خفض ضغط الدم
    فنان مصري يواجه انتقادات بعد اتهامه بالترويج للمخدرات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الامن الداخلي
    مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
    تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
    فضل شاكر
    فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم