بعد وصولها الى 5 ملايين مشاهدة.. نانسي تحتفل بأغنيتها الجديدة

احتفلت النجمة نانسي عجرم بتحقيق أغنيتها الجديدة “صح صح” في أقل من 5 أيام 5 ملايين مشاهدة، حيث تم طرحها الجمعة الماضي على يوتيوب، والأغنية من توزيع ال دي جي العالمي مارشميلو، حيث سيظهر مارشميلو مع نانسي عجرم، في العديد من المشاهد بكليب الأغنية.

والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد، وكان قد شارك الدي جي مارشميلو MARSHMELLO صورة له مع نانسي عجرم عبر موقع “انستغرام”، منوهاً عن وجود تعاون بينهما دون إفصاح عن التفاصيل.

وشاركت نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها بفيديو جديد من كواليس تسجيل “صح صح”، وظهرت في الفيديو وهي ترقص على الأغنية بجانب العالمي “مارشميلو”.