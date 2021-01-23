بعد وفاته... بطاقة ائتمان مارادونا تشعل حرباً عائلية

رحل أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا عن الحياة في شهر تشرين الثاني الماضي، تاركاً وراءه ثروة والعديد من الأبناء الشرعيين وغير الشرعيين الذين يتصارعون عليها.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية في تقرير لها أن فيرونيكا أوخيدا، إحدى مطلقات مارادونا، قد اتهمت آخر زوجاته روسيو أوليفا باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالأسطورة الأرجنتينية بعد وفاته، وسحب أموال من تركته من خلالها.

وارتبط مارادونا بفيرونيكا أوخيدا، المعلمة السابقة، في 2004 لمدة 8 سنوات، حتى عام 2012، حين انفصلا من أجل ارتباط دييجو بروسيو أوليفا، وقد أنجبا دييجو فرناندو المولود في 2012.

وقال مصدر مقرب من زوجة دييجو السابقة: “وجدنا أن الأموال قد سحبت من قبل روسيو في الأيام التي تلت وفاة مارادونا، نحن نتحدث عن مبالغ كبيرة”.

واختتم: “هناك شكوك أنها استخدمت بطاقة الائتمان التي كانت بحوزتها حتى قام البنك بإغلاق الحساب”.

على الجانب الآخر، فإن أوليفا تصغر دييجو بأكثر من 30 عاماً، وهي لاعبة كرة قدم سابقة في الأرجنتين، من مواليد 1990، وقد انفصلا في 2018.

ومن جانبها، قالت فيرونيكا في تصريحات تليفزيونية: “لقد أعدت 3 ملايين دولار لمارادونا عكس أوليفا التي احتفظت بكل شيء، فأنا رددت كل شيء”.

على الجانب الأخر، لم تصمت أوليفا التي برأت نفسها من استخدام البطاقة بعد وفاة دييجو بالقول: “ما يقال عن استخدامي البطاقة بعد وفاة دييجو محض كذب”.

ورداً على فيرونيكا قالت: “لا.. هي لم تعد 3 ملايين لدييجو، هي فقط تركت له ورقة بأنها لن تأخذ الأموال”.

يذكر أن مارادونا اتهم أوليفا بالسرقة في تموز 2014، حيث ألقي القبض عليها في مطار بوينس آيرس، قبل أن تطالبه في 2019 بمبلغ مليون دولار كتعويض بعد الانفصال، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.