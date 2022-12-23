بعد 11 عاما.. ماي سليم تعود للغناء بـ "أحنا كبنات"

أقامت الفنانة مي سليم حفل إطلاق أغنيتها جديدة تحت عنوان “أحنا كبنات” وذلك من خلال مؤتمر صحفي.

ويعتبر الحدث بمثابة عودة مي سليم للغناء بعد توقف 11 عاما بحضور عدد كبير من الصحفيين والفنان كريم أبو زيد.

وقالت منتجة الأغنية إنها سعيدة بالعمل مع مي سليم وأن هناك تعاون مع المطرب كريم أبو زيد، بالإضافة إلى مشروع سينمائي جديد.

وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع الفنانة مي سليم، التي تعتبر من أهم الفنانات المتواجدين على الساحة الغنائية والدرامية، مشيرة إلى حب مي سليم للمشروع والعمل المتواصل من أجل نجاح إحنا كبنات.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة مي سليم في السينما، مشاركتها في فيلم 200 جنيه، الذي حقق نجاحات ساحقة خلال فترة عرضه في السينمات المصرية، وشارك في بطولة العمل كلا من النجوم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.