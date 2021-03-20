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بعد 12 عاما من وفاتها ... تفاصيل جديدة تكشف عن والدة كاظم الساهر

20 - مارس - 2021
آخر تحديث: 20 - مارس - 2021 11:52 مساءً
القيصر كاظم الساهر

القيصر كاظم الساهر

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بعد 12 عاما من وفاتها، تم الكشف عن كيفية دفن والدة المطرب العراقي كاظم الساهر، والتي توفت في القاهرة، ودفنت في العراق.

وكشف بدر السامرائي ابن شقيقة الفنان كاظم الساهر، وكيل أعماله في القاهرة، عن تفاصيل جديدة بشأن وفاة والدة المطرب العراقي في الذكرى الـ 12 لوفاتها.

حيث نشر السامرائي صورة نادرة للسيدة نورية علي، مؤكدا أنه هو من قام بدفنها في العراق بعد أن سافر وحيدا مع جثمانها من القاهرة.

وتوفيت والدة كاظم الساهر في 19 مارس عام 2009 في مصر حينما كان المغني الشهير يستقر مع أسرته في العاصمة القاهرة.

وتزامن توقيت رحيلها مع مناسبة عيد الأم الذي يحتفل به العالم العربي في 21 مارس/ آذار من كل عام.

وقد كتب بدر السامرائي تعليقه على الصورة عبر حسابه بموقع إنستغرام “في مثل هذه الليلة جدتي ودعتُ وجهك المشرق… لن أنسى رحلتنا الأخيرة من مصر إلى بغداد … كنا أنا وأنتِ فقط… أسوأ ما في رحلتنا أنني رافقتك لأواريكِ الثرى… لن أنسى كل تفاصيل تلك الرحلة جدتي… وثقتُ كل تفاصيلها… ولن أنسى قلبي الذي تركته معك.. رحمك الله وأسكنك جنة عرضها السموات والأرض وأدخلكِ في رحمته”.

وحمل أخر ألبومات كاظم الساهر، عنوان “كتاب الحب” وجميع أغنياته كانت من كلمات الشاعر السوري الراحل نزار قباني.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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