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بعد 13 عاما.. كاجاوا يعود لناديه السابق سيريزو أوساكا في أوروبا

منذ 9 ثواني
شينجي كاجاوا

شينجي كاجاوا

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أعلن سيريزو أوساكا المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم الأربعاء أن لاعب منتخب اليابان السابق شينجي كاجاوا عاد لناديه السابق قادما من سان ترويدن البلجيكي بعد فترة احتراف دامت 13 عاما في أوروبا شملت اللعب لمانشستر يونايتد وبروسيا دورتموند.

وانضم كاجاوا (33 عاما) لسان ترويدن في يناير\كانون الثاني 2022 وسجل هدفين في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم.

بدأ لاعب الوسط مسيرته الاحترافية في سيريزو في 2006 وسجل 57 هدفا في أكثر من 100 مباراة قبل أن ينتقل إلى دورتموند في 2010 حيث فاز بلقب الدوري الألماني في موسمي 2010-2011 و2011-2012.

كما فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع يونايتد في موسم 2012-2013 قبل أن يعود للنادي الألماني حيث خاض أكثر من 200 مباراة خلال سبع سنوات.

وخاض كاجاوا، الذي لعب أيضا لأندية في تركيا وإسبانيا واليونان، 97 مباراة دولية مع اليابان وكان ضمن تشكيلتها في كأس العالم 2014 و2018.

وينطلق موسم 2023 في الدوري الياباني في 17 فبراير.

    المصدر :
  • رويترز

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