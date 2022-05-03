بعد 15 عاماً فك لغز أشهر قصة اختفاء.. اليكم التفاصيل

غالباً ما تحصد الافلام التي تتمتع بقصص غريبة بشعبية كبيرة، ولكن حين تكون هذه القصة من نسج الواقع المرير فهي مخيفة، وهذا ما سنتحدث عنه في قصة اختطاف قد تكون هي الأشهر في لعالم، والتي وقعت قبل 15 عاماً على اختفاء الطفلة الإنجليزية مادلين ماكان بشكل مرعب، وهي القصة التي حركت بريطانيا والعالم كله، وتعتبر الطفلة المختفية الأكثر شهرة في العالم.

وتعود القصة إلى 3 مايو 2007، عندما اختطفت طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام من غرفة نومها، خلال قضائها إجازة مع والديها بالبرتغال، وظلت القصة تتراوح دون الوصول لمشتبهين، وتدخلت جهات الشرطة البرتغالية والبريطانية والألمانية في القصة، لكنها لم تكشف عن مصير مادلين، التي تبلغ اليوم 19 عاماً، لو كانت على قيد الحياة.

وشكت الشرطة البرتغالية في أن يكون والدا الطفلة سببا في اختفائها من شقة في منطقة سياحية بالبرتغال عام 2007، وتم اعتبارهما مشتبهين في العام الموالي، قبل أن ترفع عنهما الاشتباه.

وفي 2020 عاد ملف الطفلة المختفية إلى الواجهة مرة أخرى، بعدما كشف محققو الشرطة الألمانية، عن مشتبه فيه سبق له أن تورط في حوادث اعتداء جنسي على أطفال، وشكل هذا الإعلان بارقة أمل لفك لغز الجريمة، لكن اختبارات البرتغال نفت الصلة.

والشهر الماضي، أعلنت السلطات أن كريستيان بوكنر البالغ من العمر 43 عاماً، المحكوم عليه في قضايا عدة تتعلق بانتهاكات جنسية في حق أطفال، وهو مسجون حاليا في بلده “على خلفية قضية أخرى”، هو المشتبه به الرئيسي في قضية اختفاء مادلين، وهو أول خيط حقيقي في اللغز، المستمر منذ 15 عاما.

وفي منشور “مؤثر” على موقع فيسبوك، كتب والدا الطفلة في ذكرا اختفائها الـ15: “صحيح على الرغم من أن انعدام اليقين يخلق الضعف، المعرفة واليقين يمنحان القوة، ولهذا السبب فإن حاجتنا إلى الإجابات، من أجل الحقيقة، أمر ضروري”.

وأسرت مادلين بريطانيا بأكملها، وأصبحت أهم قصة في الإعلام البريطاني، واشتهرت صورة الطفلة البريئة وانتشرت حول العالم.

لعل اختفائها من سريرها ليلاً، خلال إجازة بالبرتغال ووجهها الملائكي، كانوا من أهم أسباب تعلق العالم بها، فالقصة مرعبة والكل يتمنى لها النهاية السعيدة، التي تبدو بعيدة المنال.